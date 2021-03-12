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"الوطنية للصحافة" تنعي الكاتب الراحل عباس الطربيلي

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:30 م
الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي
الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي
ميسون أبو الحسن
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نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيسًا وأعضاءً، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وقالت الهيئة في بيان لها، إن الكاتب الصحفي الراحل أمضي حياته مدافعًا عن الصحافة وحرية الرأي والتعبير، داعين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


وكان قد توفى مساء اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، عن عمر يناهز 85 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر، غدًا السبت بمسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات.

 

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