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موسيماني يفجر مفاجأة كبرى بشأن كهربا

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية، عقب لقاء فيتا كلوب الكونغولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

ويخوض كهربا خلال الوقت الحالى تدريبات فردية برفقة طارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل في الأهلي، تمهيدًا للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.

وهناك موافقة من جانب موسيماني على فتح صفحة جديدة مع كهربا خلال الفترة المقبلة، بشرط الالتزام وعدم الخروج عن النص والإجتهاد فى التدريبات الجماعية.

ويسعى موسيماني للحفاظ على توفير أكبر قدر من الاستقرار والتركيز للفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن عقوبة كهربا تنتهي بنهاية الشهر الحالي ولن يشارك في المباريات.

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