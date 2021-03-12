ضبط 320 طربة حشيش بحوزة عناصر إجراميةفي البحيرة والدقهلية





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عدد 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى) وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.



كما تم ضبط ( عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت 6 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 5 هواتف محمولة،عدد 3 طلقات خرطوش، مكينة تغليف، عدد 2 قطعة سلاح أبيض، ميزان ) بحوزة (عدد 5 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية ) وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2،350،000) إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر إجرامية بحوزتهم 320 طربة لمخدر الحشيش في محافظتي البحيرة والدقهلية.فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (البحيرة، الدقهلية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.