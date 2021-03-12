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"الأعلى للإعلام" ينعي الكاتب الراحل عباس الطربيلي

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:35 م
الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي
الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي
ميسون أبو الحسن
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نعى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببالغ الحزن، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.


وقال "جبر" في بيان له، إن الكاتب الصحفي الراحل، كان أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية، والمدافعين عن حريتها واستقلالها، وظل حتى اللحظة الأخيرة ممسكًا بالقلم، ومدافعًا عن الحرية والديمقراطية.


وأضاف: "ننعى فارسًا يسقط اليوم شهيدًا بفعل جائحة كورونا، ونناشد الجميع بأن يتخذوا أقصى درجات الحذر والانتباه، حتى تمضى هذه الأيام الصعبة بسلام، وحفظنا الله وحفظكم من كل سوء".


وكان قد توفى مساء اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، عن عمر يناهز 85 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر، غدًا السبت بمسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات.

 

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