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برشلونة يحدد شرطه لضم نجم مانشستر سيتي

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:33 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد شرطًا للتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن عقد أجويرو ينتهي مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل ويستطيع النجم الأرجنتيني التعاقد بشكل مجاني مع أي نادي.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن تقارير صحفية أرجنتينية في الفترة الأخيرة أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد قدم عرضًا رسميًا لأجويرو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لن يبرم صفقة أجويرو إلا إذا جاءت ظروف اقتصادية مناسبة للوضع المالي في البلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يمكنه تحمل راتب أجويرو الذي يتجاوز 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يشترط تخفيض راتب أجويرو لأكثر من النصف من أجل التفاوض على التعاقد معه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن النجم الأرجنتيني يدرك أن عمره متقدم الآن, حيث يبلغ من العمر32 عامًا كما أنه سيحصل على فرصة مزاملة مواطنه وصديقه البرغوث الأرجنتيني ميسي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الحالة البدنية لأجويرو قد تمثل عائقًا في الصفقة لأنه لم يخض سوى 3 مباريات أساسيًا فقط في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه هناك تقارير صحفية أكدت أن أجويرو استعاد لياقته بالكامل لكن برشلونة يرى أن التعاقد مع النجم الأرجنتيني سيكون لمدة موسم واحد فقط.

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