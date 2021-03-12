أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية في نهاية التعاملات





سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية بعد أن تراجعت في نهاية تعاملات اليوم الجمعة لأول مرة في 3 جلسات متتالية.





ويأتي تراجع أسعار الخام، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب قوية الأمس عقب تقرير "أوبك".





وأظهر التقرير الشهري تراجع إنتاج المنظمة بنحو 647 ألف برميل يومياً خلال فبراير/شباط، بقيادة السعودية، كما رفعت "أوبك" توقعات لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري.





وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو منصة واحدة.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 0.6 بالمائة إلى 65.61 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.7 بالمائة.





وهبط سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مايو بنحو 0.6 بالمائة إلى 69.22 دولار للبرميل.