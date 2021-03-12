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3 وزارات تشارك في تحديد سعر إردب القمح في الموسم الجديد

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد غانم إنه خلال أيام ستشارك وزارات الزراعة والمالية والتموين من وضع السعر الجديد لأردب القمح موسم 2020، الذى يراعى ارتفاع أسعار مدخلات الزراعة، خاصة أن كل مناشيء القمح فى العالم رفعت أسعارها فى البورصات العالمية.


وأضاف غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن المساحات المنزرعة فى مصر تصل لـ 3 مليون فدان، وتعمل الدول على زيادة القمح الذى يتم توريدة من المزارعين، لافتا الى ان سعر توريد القمح توقف عند 700 جنيه للأردب العامل السابق بالرغم من زيادة تكاليف الزراعة ومستلزماتها.

وأوضح غانم أن وزارات الزراعة والتموين والمالية تدرس زيادة سعر توريد القمح المصرى لتشجيع المزارعين على زيادة التوريد، والتوسع فى زراعة اصنافة المختلفة والمنتشرة فى محافظات مصر.


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