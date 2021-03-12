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ضبط 6 أطنان زيوت طعام منتهية الصلاحية داخل مخزن في الشرقية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإشتراك مع إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحبة مخزن زيوت طعام، كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق، لقيامها بتجميع زيوت الطعام منتهية الصلاحية.

وأمكن ضبط 6،500 طن زيوت طعام منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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