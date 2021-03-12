خبير دواجن يكشف طرق مضاعفة طاقة المزارع المنتجة لبيض المائدة





قال سيد عيسى خبير صناعة الدواجن، إن منظومة استيراد أحدث بطاريات الدواجن الأوروبية خلال الفترة الأخيرة ساهمت في رفع إنتاجية المزارع من 3 الى 4 أضعاف إلى جانب تطوير عنابر صغار المنتجين لبيض المائدة.





وأضاف عيسى خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم في برنامج الجدعان المذاع علي قناة القاهرة والناس2، أن البطاريات الجديدة قادرة على زيادة أعداد قطيع الدواجن والامهات 4 أضعاف العنابر الأرضية، لافتا الى أن طاقتها الاستيعابية تصل 80 الف طائر وهى تعمل بالنظام الاتوماتيكى وتم فكها من المزارع الاوربية وتعقيمها وإعادة توريدها للمزارعفى افريقيا وبعض الدول بالشرق الأوسط.





وكشف الخبير الداجني، عن أن وروبا بدأت تعتمد على أنظمة جديدة فى تربية الدواجن بسبب جماعات حماية الطيور وهى تعتمد على العنابر المفتوحةبخيث يطير الطائر ويعود اليها مرة أخرى، لافتا الى ان 800 الف جنيه متوسط تكلفة بطاريات الدواجن الجديدة وهى الأحدث عالميا.





