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توفت متأثرة بكورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعي الإعلامية ملك إسماعيل

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:40 م
الإعلامية الراحلة ملك إسماعيل
الإعلامية الراحلة ملك إسماعيل
ميسون أبو الحسن
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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


وقال المجلس في بيان له، إن مصر فقدت إعلامية كبيرة ورمزًا من رموز الإعلام المصري والعربي، مؤكدًا أن الفقيدة كان لها العديد من البصمات في التلفزيون المصري.


وأضاف المجلس أن الإعلامية الراحلة كانت تُعد واحدة من الجيل الأول في التليفزيون المصري؛ حيث تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامي، وذلك على مدار أكثر من 30 عامًا، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب، منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون، وكانت من أوائل المذيعات اللاتي نزلن بكاميرات التلفزيون إلى الشارع، لرصد القضايا الاجتماعية.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحلة والأسرة الإعلامية، وأن يتقبلها الله مع الصالحين، وأن يسكنها فسيح جناته، وينزل عليها رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.


وكان قد توفيت قبل قليل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، بعد صراع مع المرض وفيروس كورونا بالمستشفى العسكري، وتداول مقربون من الإعلامية خبر الوفاة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استجاب لنداء نجلها شريف في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج، والذي طلب نقلها للعلاج بإحدى المستشفيات العسكرية، وعلى الفور استجاب الرئيس وأمر بعلاجها، في مستشفى كوبري القبة.

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وفاة اسماعيل الفجر الأعلى للإعلام الإعلامية ملك إسماعيل

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