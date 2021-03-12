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"خطوة خطوة".. شروط استيراد السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:47 م
السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك
السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك
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زاد البحث في الآونة الأخيرة حول كيفية استيراد السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك، والشروط والأوراق المطلوبة، من أجل اقتناء سيارة بمواصفات اعلى من نظيراتها بالسوق المحلي.

إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك

ووافقت مصر في وقت سابق عن إعفاء السيارات الواردة من دول أوروبا من الجمارك، حيث يمكن للمواطن العادي استيراد سيارته من إحدى الدول الأوروبية بسهولة، ويدخلها البلاد دون دفع جمارك.

استيراد السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك

واشترطت السلطات المصرية، لإعفاء السيارات من الجمارك أن تكون أوروبية المنشأ، وبنفس موديل السنة، أو إمكانية استيرادها مستعملة من قبل ذوي الإعاقة.

اشتراطات استيراد السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك

وحددت مصلحة الجمارك المصرية عدة شروط لاستيراد السيارات الوروبية المعفاة من الجمارك، والتي نرصدها لحضراتكم في السطور التالية، حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تلبية كل ما يطلبه قراؤنا الكرام.

شروط استيراد السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك

أن تكون السيارة أوروبية المنشأ.

أن تكون السيارة بنفس موديل السنة.

الحصول على شهادة "يورو 1" من بلد المنشأ والتصنيع.

استيفاء كافة الأوراق وعلى رأسها فواتير السعر والشحن.

فاتورة الشراء.

شحن السيارة من إحدى الموانئ الأوروبية لمصر بشكل مباشر.

سداد رسوم الخدمات كاملة، إلى جانب الضرائب المقررة.

وأعفت الحكومة المصرية منذ وقت سابق السيارات الأوروبية المنشأ وفق اتفاقية مبرمة من الجمارك، إلا أن هناك بعض الرسوم الخدمية، والضرائب التي يتم دفعها خلال دخول السيارة للميناء في مصر.

رسوم الضرائب على السيارات الأوروبية المنشأ

أولاً: السيارات ذات السعة اللترية من 1300 حتى 1600سي سي

أوضحت مصلحة الجمارك المصرية، أنه  يتم دفع رسوم بنحو 14% فى صورة ضرائب على القيمة المضافة، و1% رسوم جدول، و3% رسوم تنمية، للسيارات ذات السعة اللترية من 1300 وحتى 1600 سي سي.

ثانيا: السيارات ذات السعة اللترية من 1600 حتى 2000 سى سي

وحددت مصلحة الجمارك رسوم ضريبة قيمة مضافة تحصل عن السيارات ذات السعة اللترية من 1600 وحتى 2000 سي سي بـ14%، و5% رسم تنمية و15% رسوم جدو، وذلك من أصل سعر السيارة المثب في الفاتورة.

ثالثاً: السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سى سي إلى أعلى

تفرض على السيارات ذات السعة اللترية أكبر من 2000 سي سي نحو 14% ضريبة قيمة مضافة و8.5% رسم تنمية و30% رسوم جدول.


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