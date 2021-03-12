من أوائل المذيعات اللاتي رصدن القضايا الاجتماعية بالشارع.. من هي الإعلامية الراحلة ملك إسماعيل؟

توفت متأثرة بفيروس كورونا، بعد أن ناشد نجلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجها بإحدى المستشفيات العسكرية، واستجاب الرئيس فورًا، وأمر بنقلها إلى مستشفى كوبري القبة، إلا أنها لم تتحمل الألم، وفارقت الحياة منذ قليل.



إنها الإعلامية ملك إسماعيل، التي كانت رمزًا من رموز الإعلام المصري والعربي، ولها العديد من البصمات في التلفزيون المصري، ولدت في 26 مارس 1936، والتي رأت أنها ليست راضية عن مشوارها الإداري عندما تولت رئاسة القناة الأولى، كونها لم تستطع تنفيذ خططها بسبب قِصر الفترة التي تولت فيها.



كانت "إسماعيل" تُعد واحدة من الجيل الأول في التليفزيون المصري؛ حيث تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامي، وذلك على مدار أكثر من 30 عامصا، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب، منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون، وكانت من أوائل المذيعات اللاتي نزلن بكاميرات التلفزيون إلى الشارع، لرصد القضايا الاجتماعية.



وكان قد توفيت قبل قليل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، بعد صراع مع المرض وفيروس كورونا بالمستشفى العسكري، وتداول مقربون من الإعلامية خبر الوفاة، قبل قليل، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استجاب لنداء نجلها شريف، في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج، والذي طلب نقلها للعلاج بإحدى المستشفيات العسكرية، وعلى الفور استجاب الرئيس وأمر بعلاجها، في مستشفى كوبري القبة.