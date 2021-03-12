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وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفت منذ قليل الإعلمية ملك إسماعيل وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالتها الصحية.



وأعلن عن ذلك أحمد موسى قائلا: "توفيت مساء اليوم الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، حسبما أبلغني نجلها قبل قليل بوفاتها في المستشفي العسكري".

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء أحمد موسى لعلاج الإعلامية ملك إسماعيل وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية.

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