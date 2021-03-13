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عماد أديب يكشف سبب تغير النبرة التركية مع مصر

السبت 13/مارس/2021 - 02:18 ص
عماد الدين أديب
عماد الدين أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عماد أديب، على تصريحات عدد من المسئولين الأتراك الإيجابية تجاه مصر، متسائلا: " لماذا أصبح الحديث عن مصر رومانسيا؟"، مشيرا إلى أن الكلام الرومانسي لأردوغان لا يعبر عن الشعور بالندم وإنما يعبر عن سياسة الضغوط التي يعرفونها والتي دفعتهم إلى مراجعة مواقفهم مع مصر.

وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مواطني مصر تضرروا من سياسة الرئيس التركي الخرقاء، ويحتاجون إلى اعتذار رسمي، منوها بأنه غير مقبول الإساءة إلى رئيسها، أو جيشها.

وكشف سبب تغير نبرة الحديث التركي عن مصر، مشيرا إلى أن قواعد اللعبة تغيرت عقب رحيل ترامب، والوضع الداخلي في تركيا سيىء للغاية، والليرة التركية في هبوط تاريخي، والبطالة في أعلى معدلاتها، منوها بأنه يجب أن نفرق بين أروغان الذي يصعب الوثوق فيه، وتركيا.

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