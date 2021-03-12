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باريس سان جيرمان يحسم مصير نجمه

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:04 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام فرنسية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي حسموا بالفعل قرارهم بشأن مستقبل نجم هجوم الفريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الفترة المقبلة.

وأشارت إذاعة مونت كارلو الفرنسية إلى أن عقد دي ماريا مع النادي الفرنسي ينتهي في الصيف المقبل وبالتالي يستطيع التعاقد مع أي نادي مجانًا.

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن مصادر مقربة من دي ماريا أوضحت أن النجم الأرجنتيني توصل إلى اتفاق كامل مع باريس سان جيرمان حول تجديد عقده حتى صيف 2022.

وأفادت الإذاعة الفرنسية بأن الطرفين سيوقعان العقود خلال الأسابيع المقبلة من أجل إعلان تجديد دي ماريا بشكل رسمي.

وألمحت الإذاعة الفرنسية أن رغبة باريس سان جيرمان برفض رحيل دي ماريا مجانًا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة كانت واضحة بشكل كبير.

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