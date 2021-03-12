قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

أعلنت واحدة من القنوات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات أنها ستنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب والتي تقام يوم الثلاثاء القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





وقالت قناة الفجر الجزائرية التي ستتولى مسؤولية إذاعة مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي وفريق نادي فيتا كلوب عبر شاشتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات في خدمته للشعب المصري والشعب العربي بصفة عامة.





ويُمكن الحصول على تردد قناة الفجر عبر الترددات التالية :-





التردد 10922.

القمر الصناعي : نايل سات.

الاستقطاب : أفقي.

الترميز 27500





ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏



