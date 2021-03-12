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"المجلس الرئاسي الليبي": سنعمل على تعزيز السلم وتوحيد المؤسسة العسكرية
الجمعة 12/مارس/2021 - 11:10 م
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أوضح محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، إن المجلس سيدعم التوجه لتوحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية.
وأكد المنفي، اليوم الجمعة مواصلة دعمه جهود اللجنة العسكرية (5+5) في تعزيز السلم، قائلا "جهدنا الأكبر سينصب على عملية المصالحة الوطنية"، حسبما نقلت قناة العربية.
ولفت إلى أن المجلس سيوفر للحكومة الجديدة الظروف لأن تباشر عملها بسرعة، داعيا الليبيين للتسامح فيما بينهم؛ لتحقيق التعايش السلمي.
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