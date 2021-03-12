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تعرف على السيارات الجديدة المطروحة في السوق المصري 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:17 م
السيارات الجديدة في مصر
السيارات الجديدة في مصر
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تعتبر مصر واجهة غالبية الشركات المصنعة للسيارات حول العالم، حيث أنها سوقاً جاذباً للاستثمار، كما أن الكثيرون يفضلون طرح منتجاتهم به.

سيارات موديل 2021 في مصر

وقُدمت العديد من السيارات الجديدة في السوق المصري، موديل 2021، مع بدء هذا العام، ورغم الركود الذي عانت منه الأسواق بسبب جائحة كورونا.

السيارات الجديدة وجائحة كورونا

وعانى سوق السيارات العالمي حالة من الركود، منذ ظهور جائحة كورونا في ديسمبر 2019 والتي بدأت من "ووهان" الصينية، إلا أنه مع بدء إجراءات التعافي، والاعتماد على طرق الوقاية من الفيروس، أصبحت الأسواق تعود لرواجها شيئاً فشيئاً.

السيارات الجديدة في السوق المصري

ودخلت العديد من السيارات موديل 2021 في السوق المحلي المصري، وتحديداً خلال في الربع الأول من العام الجاري، والتي نستعرضها لحضراتكم في السطور التالية:

أولاً: هيونداي توسان 2021

تعتبر سيارة هيونداي توسان 2021 من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تأتي بمحرك سعة ١٦٠٠ سي سي بقوة ١٨٠ حصان، وعزم أقصى ٢٦٥ نيوتن. متر عند ٤٥٠٠ لفة بالدقيقة، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من ٧ نقلات، وتقدم بسعر يتراوح من 435 ألف إلى 590، بحسب كل فئة.


ثانياً: سيارة جاك  S32021

وتعتبر سيارة جاك JAC الصينية، من السيارات الواعدة  في مصر والتي تقدم بمحرك سعة ١٦٠٠ سي سي بقوة ١١٨ حصان، مع عزم أقصي ١٥٥ نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ويبلغ سعرها 260 ألف جنيه في السوق المصري.


ثالثاً: فيات تيبو 2021

تعتبر سيارة فيات تيبو 2021، أحدث سيارات السيدان والهاتشباك، وتقدم بأربع فئات من التجهيزات لنسخة السيدان، فئتين من التجهيزات لنسخة الهاتشباك، بنفس محرك النسخة السابقة، وتبدأ ا=أسعارها من ١٩٨ إلى 330 ألف جنيه.


رابعاً: سوزوكي بالينو

طرحت شركة سوزوكي سيارتها الجديدة بالينو2021 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 254 ألف جنيه، وتقدم بمحرك ٤ سلندر سعة ١٤٠٠ سي سي بقوة ٩٥ حصان، عزم أقصى ١٣٩ نيوتن. متر عند ٤٢٠٠ لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ نقلات.


خامساً: تويوتا ياريس

تتمتع شركة تويوتا اليابانية برواج وثقة كبيرة من قبل المصريين، وطرحت مع بداية 2021 سيارتها المدمجة ياريس هاتش باك في نسختها المطورة لأول مرة في مصر، وهي بمحرك بنزين  Dynamic Force Engine  سعة ١٥٠٠ سي سي مكون من ٣ سلندر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكيCVT، وهي بفئتين يتراوح سعرها بين 345 و375 ألف.


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