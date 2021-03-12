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إبراهيم عيسى: حوار الأمير هاري وميجان خلق حالة من السخط على الأنظمة الملكية في أوروبا

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على حوار الأمير هاري وميجان ماركل، قائلا "هذا الحوار فجر كثير من النقاشات وكان جدير بأن يصبح مسار تعليقات الجميع، هذا الحوار على قدر ما خلقه من سخط، إلا أنه طرح تساءل بخصوص استمرار الأنظمة الملكية في أوروبا إلى الآن، وسبب استمرار فكرة الملكية في أوروبا، وكأنها باقية وتعيش في القرون الوسطى 

 وأشار ابراهيم عيسى إلى أن العائلة المالكة رغم أنها ليست موضع اتخاذ قرار، إلا أنها موضع تقدير واحترام.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك أربع دول ينتمون للنظام الملكي من ضمن أفضل 5 دول ديمقراطية في العالم، موضحًا أن الحكومات المنتخبة من الشعب توافق على الملكية وترغب في استمرارها.

وأوضح أن أنظمة الملكية تحولت للإدارة الديمقراطية بعد أن كانت تعيش استبداد في عصور الأجداد، حيث إن الملكية عادلة وحيادية وليس هناك انحياز لحزب، مؤكدًا أن الملكية مؤسسة عامة تُحاسب في الدول الأوروبية، متساءلًا "لماذ يقدر المواطن فكرة الملكية في دولهم".

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