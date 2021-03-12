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خاص.. موعد حسم صفقات الأهلي الجديدة

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:30 م
الأهلي
الأهلي
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن موعد حسم صفقات المارد الأحمر الصيفية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن محمود الخطيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عقب نهاية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا،في حضور موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، وذالك لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بالفريق، أبرزها ملف الصفقات الصيفية.


وأضاف المصدر، أن موسيماني سيعرض عدد من اللاعبين الذي يرغب في التعاقد مع أحدهم لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، وذالك بعد فشل التعاقد مع سيرينو لاعب صن داونز في الميركاتو الشتوي الماضي.


ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي ستجمع بينهما الثلاثاء القادم، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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