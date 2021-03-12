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مؤرخ وعمل رئيسًا لتحرير الوفد.. من هو الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي؟

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:28 م
الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي
الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي
ميسون أبو الحسن
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كاتب ومؤرخ مصري، عمل رئيس تحرير جريدة الوفد، إنه الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي، الذي فارق عالمنا اليوم الجمعة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.


ولد الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي في 11 يناير 1936 بمحافظة دمياط، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء وبنت واحدة.


وعمل "الطرابيلي" في جريدة الوفد 1984؛ حيث أصبح مساعدًا لرئيس التحرير عام 1987، ومديرًا للتحرير عام 1989، وشارك في العديد من المؤتمرات الاقتصادية والدولية، وتخصص في الكتابة في مجال الاقتصاد، مع التركيز على البترول واقتصادياته.


ومن أشهر أعماله ومؤلفاته: "أحياء القاهرة المحروسة، غرائب الأسماء المصرية والعربية، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرقوله العديد من الكتب التاريخية، التي تهدف إلى تنوير العقل المصري، وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه العريق.


وفي وقت سابق اقترح النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ضم الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي إلى لجنة توثيق تاريخ الوفد، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة توثيق تاريخ الوفد، بعد تشكيلها تحت إشراف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب.


يذكر أن عباس الطرابيلي كاتب ومؤرخ مصري عمل رئيس تحرير جريدة الوفد، ولد في 11 يناير 1936 بمحافظة دمياط متزوج وله ثلاثة أبناء وعمل صحفيا في أخبار اليوم 1959، عمل بصحيفة الاتحاد بدولة الإمارات العربية 1972، عاد إلى أخبار اليوم 1981.

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