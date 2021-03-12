راموس يرحب بميسي في ريال مدريد ويعلق على رحيل رونالدو





رحب الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني بانضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في صفوف الميرينجي كما تحدث عن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي عن الملكي.

وعن انتقال ميسي إلى ريال مدريد, قال راموس في برنامج عبر تطبيق تويتش :" ميسي سيكون سعيداً عندما استقبله، سأعطيه منزلي في الأسابيع الأولى حتى يستقر، عانينا أمامه عندما كان في أفضل فتراته، لذلك عدم وجوده في المقدمة جيدة".

وعن رحيل رونالدو, علق راموس قائلا:" رونالدو خسر وكذلك ريال مدريد، لم أكن لأسمح له بالرحيل لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وكان سيساعدنا في الفوز بالمزيد من البطولات، هذه علاقات يجب أن تستمر مدى الحياة".

وأضاف:" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف, كان بإمكانكم رؤية بأن رونالدو سيرحل، نحن كنا لا نصدق ذلك أبدًا وكنا نأمل أن يغير رأيه ولكنه كان قد اتخذ قراره بالفعل".

وتابع:"لا يمكن إلقاء اللوم على رونالدو مطلقًا، كنا نعلم أنه كان سيبذل أقصى ما في وسعه في النهائي، إنه لاعب حاسم وهؤلاء اللاعبون يكتسبون الحق في اتخاذ القرار".

واختتم راموس تصريحاته قائلا:" ارتداء قميص إسبانيا يجعلني فخوراً للغاية، اللعب في كأس العالم أو اليورو هو أمر مميز للغاية، لويس إنريكي قام ببناء فريق مخضرم ولاعبين شباب جيدون جداً".