بنى سويف فى ضيافة مركز شباب سمسطا في لقاء الأشقاء







يحل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف اليوم السبت ضيفا على شقيقه فريق مركز شباب سمسطا فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب مركز شباب سمسطا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف وجهازه المعاون يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة فى ظل العروض التى شهدها أداء الفريق خلال المباريات الماضية ونجاحه فى تحقيق فوز هام بالجولة الماضية أمام الشرقية للدخان .



ويخوص بنى سويف اللقاء بدوافع مواصلة النتائج والعروض القوية خاصة بعد اكتمال صفوف الفريق بالفترة الماضية .



فيما يسعى سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن وجهازه المعاون لتحقيق نتيجة ايجايبية وتقديم عرض طيب تمام جماهير الفريق خاصة بعد أن حقق الفريق تعادلا بالمباراة الماضية أمام طهطا خارج الديار .



وتشهد المباراة واهتمام وترقب كبير من جماهير محافظة بنى سويف بشكل خاص وجماهير الصعيد بصفة عامة .



ويحتل بنى سويف المركز الرابع برصيد 26 نقطة فيما يحتل سمسطا المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة .