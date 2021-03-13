Advertisements

باحث يكشف عن تفاصيل مثيرة في أصل كلمة "فرعون"

السبت 13/مارس/2021 - 07:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
Advertisements
قال أحمد عامر، الباحث الأثري، إن المُسمي الصحيح لأجدادنا هو اسم "المصريين القدماء"، وليس الفراعنة، فهذه الكلمة بمثابة كلمه عامية.

وأشار عامر في تصريحات إلى "الفجر"، إلى أن أصل كلمه "فرعون" جاءت من اللفظ المصري "بر_عا" الذي يشير إلى القصر كمؤسسة كبرى، وتدرج هذا اللفظ منذ عهد الدولة الحديثة ليعني الفرعون شخصيًا، أي أنه كان لقب الملك فقط، وكان يُطلق على الملك إسم "نسو" بمعني "جلالته"، وكان غالبًا يُتبع بعبارة "له الحياة والصحة والكمال"، أما ألقابه أو المراسم الخاصه به، كانت تتضمن خمسة أسماء هي: الاسم "الحوري"، والاسم "النبتي" الذي يؤكد صلة الملك بالربتين، واسم "حورس الذهبي"، واسم ملك "الجنوب والشمال "، واسم "ابن رع" ويلاحظ أن الاسمين الآخريين كانا يُكتبان داخل "الخرطوش" الذي كان في الأصل عبارة عن دائرة سحرية أصبحت فيما بعد بيضاوية الشكل لتتلائم مع أحرف الكتابة.

وتابع الباحث الأثري، أن المظاهر والألقاب وأوجه النشاط كافة، وكل مكونات شخصية الفرعون قد قُننت ووضعت أسسها، ونظمت شعائريًا على أعلى مستوى، ويمتلك الملك مجموعة من الشعارات، وذقنًا مستعارة، وصولجاناتًا وتيجانًا، تتضمن التاج الأبيض الخاص بمصر العليا، والتاج الأحمر الخاص بمصر السفلي، ويكملها التاج المزدوج والكوبرا الحامية وذيل حيوان.

وأشار إلى أنه كانت العناية بهذه الشعارات وتلك الملابس والزينة والحلي، وأوجه العناية الجسدية التي يحظي بها الملك بمثابة طقوس كهنوتية يُكلف بها أصحاب المناصب العليا الذين كانوا ينحصرون في الأصل بين أفراد العائلة المالكة، وفضلًا عن ذلك كان كل ما يلامس جسده قد تشبع بما يُعرف باسم قوي الطبيعة التي تتطلب التقديس والحرص، ويمكن أن نضيف أن حكم الفرعون كان يصاحبه أيضا الكثير من الاحتفالات المُركبة والمُعقدة مثل التتويج، وتأكيد شرعية الفرعون مع بداية كل عام جديد، والاحتقال باليوبيل أو عيد السد الذي كان يهدف أساسًا إلي تأكيد مقدرة الفرعون وتجديدها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرعون بوابة الفجر الفجر أصل كلمة فرعون

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 12 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ يوم

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ يوم

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

باحث أثري يكشف سر "الهرم الأسود" الخالي في دهشور

باحث أثري: صان الحجر ذُكرت في التوراة وتضم كنوز أثرية هي الأندر

سر تحنيط قدماء المصريين للكوبرا والتمساح وحفظهما بمقابر الملوك (صور)

"العناني" و40 سفيرا يزورون معبد أتريبس في سوهاج

خبير أثري: الموظف المصري حتى عام 1882 كان يستخدم تقويم من 13 شهر في السنة

20 صورة تحكي مجهودات ترميم معرض "خديوي القناة" الأثري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين