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زينب مصطفى.. سيدة ضحت بأغلى ما تملك من أجل مصر فكرمها السيسي

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:36 م
زينب مصطفى
زينب مصطفى
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تصدرت الحاجة زينب مصطفى تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الجمعة، الموافق الـ12 من مارس 2021، عقب إعلان خبر وفاتها.

رحيل الحاجة زينب مصطفى

ونعى السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحاجة زينب مصطفى صباح اليوم، عقب إعلان وفاتها، كما نعاها صندوق "تحيا مصر"، ونقابة القراء، ومفتي الجمهورية.

معلومات مهمة عن زينب مصطفى

ونرصد لكم في السطور التالية، معلومات مهمة عن الراحة زينب مصطفى التي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الـ98 عاماً بعدما قدمت نموذجا مشرفا في حب مصر.

شهرة زينب مصطفى

وعرف المصريون الحاجة زينب مصطفى في عام 2014 عندما تبرعت بقرطها الذهبي، لصندوق "تحيا مصر"، ورغم رفض البنك أخذ الحلق الذهبي- فهو لايأخذ إلا مبالغ مالية- أصرت على التبرع به، فذهبت بنجلها لبيعه، لتعود مرة أخرى وتتبرع بنقوده لصالح الصندوق.

تكريم السيسي للحاجة زينب مصطفى

وعلم الرئيس السيسي بما فعلته زينب مصطفى فقرر لقائها وأهداها رحلة حج على نفقته الشخصية، تكريما لها علي ما فعلته لوطنها العزيز مصر.

ميلاد ونشأة زينب مصطفى

ولدت زينب مصطفى الملاح، بقرية منية سندوب بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، في عام 1923، ما جعلها تعاصر الكثير من الحداث المهمة في تاريخ مصر.

حياة زينب مصطفى

وعرف عن زينب مصطفى عشقها الكبير لمصر، فقد عاصرت 7 رؤوساء لجمهورية مصر العربية، لتدفعها نشاتها إلى التبرع بقرطها الذهبي رغم بساطتها الشديدة، وعيشتها المتواضعة.

اللحظات الأخيرة في حياة زينب مصطفى

وأكد المقربون من الراحلة زينب مصطفى أنها أوصتهم بضرورة الحفاظ على الوطن، بقولها: "خلوا بالكم عالبلد يولاد"، ثم دعت للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسداد والتوفيق.


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