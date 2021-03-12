وزارة الزراعة تضع اللمسات الأخيرة على معرض زهور الربيع قبل افتتاحه (صور)

وضعت وزارة الزراعة اللمسات الأخيرة على معرض زهور الربيع المقرر افتتاحة غدًا السبت، في دورته الـ 88 بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا





واشارة الوزارة الي ان معرض زهور الربيع يأتي في دورته ال 88 وسيتم تنظيمة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة بحضور بعض الوزراء والمحافظين





وقام دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يرافقه المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير بتكليف من وزير الزراعة بمتابعة الاستعداد لافتتاح المعرض والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا .





وقال عزوز أن عدد المشاركين في المعرض بلغ 223 عارض من منتجي الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى بعض المؤسسات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.