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أكاديمية الزمالك بالمنيا تنظم إحتفالا لتجديد التعاقد للموسم الثاني

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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نظمت أكاديمية نادي الزمالك فرع مغاغة إحتفالا بمناسبة  تجديد التعاقد للموسم الثاني على التوالي بمحافظه المنيا وكافة مراكزها.

وشهد حضور الحفل مفوض المحافظة لأكاديميه الزمالك أحمد المخزنجي، وطارق السكران مدير أكاديمية نادي الزمالك بفرع ملوي وديرمواس، وماجد شوقي مدير فرع ابوقرقاص، محمد حسن جابر بفرع مغاغه، ومحمد أمير ابوالعزائم مدير فرع مدينه المنيا إلي جانب مدربي أكاديمية نادي الزمالك بفرع المنيا بقياده وليد اوشا المدير الفني لفرع المنيا، ومحمود عبدالمالك رئيس مجلس إدارة مركز شباب مغاغه، كذلك محمد صلاح مبارك المستشار الإعلامي للأكاديمية .

بدأت فعاليات الحفل بالتقديم من محمد صلاح مبارك المستشار الإعلامي لأكاديميه الزمالك، ثم ايات من القرآن الكريم ، ثم السلام الجمهوري الجمهوريه مصر العربية .

وقال أحمد المخزنجي مفوض نادي الزمالك لمحافظه المنيا بانه يهدف الى انشاء لاعب متميز سواء ان يلعب للزمالك او غيره من الانديه، متمنيا التوفيق لكافه اللاعبين .

وقال طارق السكران مدير أكاديمية نادي الزمالك بفرع ملوي وديرمواس بانه سعيد بكونه أحد أبناء نادي الزمالك، حيث ذكر بانه سيقوم بتسويق كافه اللاعبين لكافه الانديه، إلي جانب عمل دوره شهريه للاعبين في كل مركز من مراكز المنيا لمعرفه افضل العناصر، متمنيا التوفيق للكابتن وليد اوشا المدير الفني الجديد لفرع المنيا. 

وقال وليد اوشا المدير الفني لأكاديمية الزمالك بفرع المنيا بأنه سيسعى مع كافه لاعبي الأكاديمية بأن تكون أكاديمية نادي الزمالك في مكان متميز يليق باسم نادي الزمالك، موضحا أنة بالاجتهاد والتعب سنصل للهدف المنشود . 

وقدم محمد رمضان، التهنئة  لأحمد المخزنجي علي تجديد التعاقد لاكاديميه نادي الزمالك بمحافظه المنيا وكافه مراكزها. 

كما قدم محمود عبدالمالك رئيس مجلس إدارة مركز شباب مغاغه التهنئة لاكاديميه نادي الزمالك علي تجديد التعاقد متمنيا تحقيق النجاح والتوفيق لهم.

وقامت الأكاديميه بتكريم كافه الاجهزه الفنية لأكاديمية فرع المنيا، وكذلك فرع مغاغه، كما قام بتكريم اللاعب أحمد ناصر وكذلك أحمد جابر ميسي اللذان انضموا لفريق البنك الاهلي، إلي جانب تكريم كافه لاعبي أكاديمية نادي الزمالك بفرع المنيا، وكذلك فرع مغاغه. 

وشهد الحفل خوض لاعبي الاكاديميتين لقاء ودي بينهما من أجل إكتشاف افضل العناصر وأفضل المواهب.

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