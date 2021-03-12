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عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن حسام غالي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق وعضو مجلس الشعب، عن نيته الترشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

وأكد حسام غالي، على أنه اتخذ قرار خوض سباق الانتخابات داخل القلعة الحمراء، على منصب عضوية النادي، والمقرر انعقادها في نهاية العام الجاري.

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "معكم مع منى الشاذلي": "إن شاء الله قررت خوض انتخابات النادي الأهلي القادمة على منصب عضو مجلس إدارة".

ويعد غالي واحد من نجوم كرة القدم في النادي الأهلي بشكل خاص والكرة المصرية بشكل عام، وساهم في إحراز العديد من البطولات، وشغل منصب مدير الكرة في الجونة قبل أن يتواجد داخل مجلس الشعب بالعام الحالي.

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حسام غالي الخطيب الأهلي

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