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جوارديولا يفجر غضب أجويرو
الجمعة 12/مارس/2021 - 11:59 م
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مستاء من الطريقة التي يتعامل بها مديره الفني الاسباني جوارديولا.
وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن أجويرو بات قريب للغاية من مغادرة مانشستر سيتي في ظل عدم وضوح موقف بيب جوارديولا بشأن بقائه خاصةً أنه فقد مركزه الأساسي.
وينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري وإرتبط إسمه بالإنتقال لأكثر من فريق أبرزهم برشلونة.
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