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تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل دعوته لصناع المحتوى

السبت 13/مارس/2021 - 02:26 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
هدى عبدالرازق
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قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، إن العالم العربي في حاجة إلى منتج ومحتوى فني يراعي عاداتنا وتقاليدنا، لافتا إلى أنه دعا إلى اجتماع للمهتمين بالمحتوى الفني للعمل على النهوض بصناعة المحتوى.

وأشار "آل الشيخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يستهدف التسهيل على المنتجين لتقديم محتوى راقي، معلقا: "السوق محتاج إلى مسرحيات، وأفلام، وأعمال فنية".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفية، أن السينيمات تجربة حديثة في المملكة العربية السعودية والمحتوى العربي هو الأعلى مشاعدة في المملكة، معلقا: "الإقبال شيىء غير منطقي"، معربا عن سعادته بتأييد المنتجين لدعوته، منوها بأنهم يعملون على تحديد موعد لهذا الاجتماع ليكون قبل شهر رمضان، متابعا: "سندعو كبار السوق للاجتماع".

وتابع أن الرياض صارت حاضنة للجميع، وولي العهد السعودي يدعم كل الأفكار الإيجابية، معلقا: "كنت اتمنى أن الأمير محمد بن سلمان كان موجود قبل 15 عاما.. كنا هنبقا فين"..

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