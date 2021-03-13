سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 13-3-2021

حافظت أسعار الدولار على استقرارها أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية مع استمرار الأجازة الأسبوعية للبنوك اليوم الجمعة، وتراجع سعر الدولار فى نهاية تعاملات الأسبوع يوم الخميس الماضي لتفقد العملة الأمريكية نحو قرش إلى 5 قروش بحسب البنك.



