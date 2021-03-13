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سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 13-3-2021
السبت 13/مارس/2021 - 12:11 ص
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حافظت أسعار الدولار على استقرارها أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية مع استمرار الأجازة الأسبوعية للبنوك اليوم الجمعة، وتراجع سعر الدولار فى نهاية تعاملات الأسبوع يوم الخميس الماضي لتفقد العملة الأمريكية نحو قرش إلى 5 قروش بحسب البنك.
وبلغ سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه، وفي كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الدولار ا 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
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