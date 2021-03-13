الالومنيوم يستضيف الإعلاميين في مباراة البحث عن الفوز الغائب

يستضيف في الثالثة من عصر اليوم السبت، فريق نادي الالومنيوم بقيادة سعيد ابراهيم، نظيره فريق نادي الاعلاميين، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، للمجموعة الاولي بالقسم الثاني.



يدخل الالومنيوم باحثا عن فوز معنوي يستطيع من خلاله تصحيح الاوضاع، لاسيما بعد تراجع ترتيب الفريق بجدول المسابقة وابتعاده عن المنافسة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد26 نقطة.



فيما يدخل فريق الاعلاميين اللقاء ويمتعك نفس النقاط، ويحتل بها المركز الرابع بفارق الاهداف عن الالومنيوم، ويامل في تحقيق فوز يصحح به مساره في المسابقة.