الإثنين ... المركز القومي للسينما يحتفل بعيد الأم بنادي سينما المرأة









في إطار الإحتفالات بعيد الأم و تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة

يعرض المركز القومي للسينما برئاسة "السيناريست محمد الباسوسي" مجموعة من الأفلام الخاصه بالمرأة ضمن فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقيمة المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب" يوم الإثنين القادم الموافق ١٥ مارس بالهناجر بدار الاوبرا في تمام السابعه مساء.





ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي" حياة طاهرة وست الحبايب" للمخرج مهند دياب و الفيلم الروائي القصير ثلاث ساعات قبل منتصف الليل للمخرج مهند الكاشف

و الفيلم التسجيلى ذاكرة النسيان للمخرجة دنيا سلام و الحاصل علي افضل فيلم بمسابقة الطلبة بمهرجان الاسماعلية للافلام التسجيلة والروائية القصيرة الدولي.





وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع الحضور.





يذكر أن نادي سينما المرأة يقام تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على و يقام شهريآ مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض