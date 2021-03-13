'الوطنية للإعلام' تنعي الإعلامية الراحلة ملك إسماعيل: إحدى رواد الإعلام المصري

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الإعلامية الكبيرة الراحلة ملك إسماعيل، التي وافتها المنية اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إننا فقدنا إعلامية كبيرة، ورمزًا من رموز الإعلام المصري، وإحدى رواده الذين قدموا إعلامًا تنويريًا، رسّخ مبادئ وقيم المجتمع المصري الأصيل.





وأضافت الهيئة أن الإعلامية الراحلة تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامي، من خلال أشهر برامجها سلوكيات الذي ناقش الكثير من قضايا المجتمع، وتقديم المعالجات العديد من المشكلات، كما أسهمت في تجويد العمل بالتليفزيون المصري، وذلك من خلال تقلدها العديد من المناصب منها رئيس القناة الأولى، ونائب رئيس التليفزيون.



