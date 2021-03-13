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تحذير للمسافرين.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت
السبت 13/مارس/2021 - 12:22 ص
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس السبت الموافق 12 مارس 2021، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد.
- طقس بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على جنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
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