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تحذير للمسافرين.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت

السبت 13/مارس/2021 - 12:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس السبت الموافق 12 مارس 2021، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد.
- طقس بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
تحذير للمسافرين.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت
تحذير للمسافرين.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت

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