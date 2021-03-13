موجة غبار قوية على هذه البلاد.. الأرصاد تكشف تأثيرها على مصر



أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوية التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية التام.



وقالت "الأرصاد"، خلال المنشورة، إن هناك موجة قوية من الغبار تسبب انعدام تام الرؤية الأفقية علي شمال السعودية وجنوب العراق والكويت.



وكشفت هيئة الأرصاد، عن أن موجة الغبار تستمر لمدة ١٨ ساعة مقبلة، منوهة بأن تأثيرها لن يصل إلى مصر.



