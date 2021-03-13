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عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك
السبت 13/مارس/2021 - 12:11 ص
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نفى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تدخله في عودة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ابتعاده عن الرياضة في مصر تمامًا.
وكتب “آل الشيخ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لازلت أوضح من لحظة إعلاني منذ عام بخصوص ابتعادي عن الرياضة في جمهورية مصر الشقيقة ولازالت الإشاعات والأقاويل وآخرها اليوم عن علاقتي بالتعاقد مع مدرب نادي الزمالك”.
وأضاف: “قولاً واحداً لا لي أي علاقة بأي شأن رياضي في أي مكان ليس في مصر فقط وغير مصر إلا استثماري وتملكي لنادي ألميريا الاسباني ورئاستي الشرفية لنادي الهلال السوداني الذي اعتز بها وأكن لجمهوره كل الحب والتقدير … فقط هذه علاقتي بكرة القدم”.
واختتم تصريحاته: ” للتوضيح لم أزر مصر الشقيقة منذ فترة طويلة جداً، وعلاقتي محصورة بأصدقائي فيها الذين أتواصل معهم هاتفياً أو يزوروني في المملكة … لقد تعودت على استخدام اسمي في كثير من الاخبار الغير حقيقية والمغرضة، التي اعلم ان الهدف من ورائها تشويه لصورتي ويقف خلفها جهات اعلمها جيداً، حفظ الله امتنا العربية ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ودمتم بخير”.
وأعلن النادي الزمالك تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق في ولاية تدريبية ثانية بعدما سبق وقاد الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب بطولتي كأس السوبر المحلي والإفريقي.
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