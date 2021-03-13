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عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

السبت 13/مارس/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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نفى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تدخله في عودة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ابتعاده عن الرياضة في مصر تمامًا.

وكتب “آل الشيخ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لازلت أوضح من لحظة إعلاني منذ عام بخصوص ابتعادي عن الرياضة في جمهورية مصر الشقيقة ولازالت الإشاعات والأقاويل وآخرها اليوم عن علاقتي بالتعاقد مع مدرب نادي الزمالك”.

وأضاف: “قولاً واحداً لا لي أي علاقة بأي شأن رياضي في أي مكان ليس في مصر فقط وغير مصر إلا استثماري وتملكي لنادي ألميريا الاسباني ورئاستي الشرفية لنادي الهلال السوداني الذي اعتز بها وأكن لجمهوره كل الحب والتقدير … فقط هذه علاقتي بكرة القدم”.

واختتم تصريحاته: ” للتوضيح لم أزر مصر الشقيقة منذ فترة طويلة جداً، وعلاقتي محصورة بأصدقائي فيها الذين أتواصل معهم هاتفياً أو يزوروني في المملكة … لقد تعودت على استخدام اسمي في كثير من الاخبار الغير حقيقية والمغرضة، التي اعلم ان الهدف من ورائها تشويه لصورتي ويقف خلفها جهات اعلمها جيداً، حفظ الله امتنا العربية ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ودمتم بخير”.

وأعلن النادي الزمالك تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق في ولاية تدريبية ثانية بعدما سبق وقاد الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب بطولتي كأس السوبر المحلي والإفريقي.

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