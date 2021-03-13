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هبة باشا للصحفيين: الشباب يعطينا أملًا في حاضر النقابة ومستقبلها

السبت 13/مارس/2021 - 12:25 ص
هبة باشا خلال تقدمها بأوراق ترشحها
هبة باشا خلال تقدمها بأوراق ترشحها
ميسون أبو الحسن
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قالت الكاتبة الصحفية هبة باشا مديرة تحرير مجلة نصف الدنيا، إن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة في المرة الأولى لا يدعو للقلق، خاصة وأنه شبه عُرف عدم اكتمالها في المرة الأولى، والحشد للانعقاد في المرة الثانية.


وأضافت في تصريحات لـ"الفجـر"، أن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة نحو 10 آلاف زميل، تبلغ منهم نسبة الشباب نحو 50%، ممن هم أقل من 35 سنة، وهو ما يعطينا أملًا جديدًا في حاضر النقابة ومستقبلها.


وأكدت "باشا" أن عدد المرشحين لعضوية المجلس بالانتخابات الحالية 55 زميل، من كافة المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، وهو تنافس مهم وصحي، لعرض الأفكار والرؤى والطرح.


ووجهت رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلة: "يجب عليكم التأني في الاختيار، وشعاري هو المهنة للمهنيين، يجب أن تكون واعيًا لاختيارك لصاحب القلم وصاحب التجربة، الصحفي قادرًا على أن يفرق بين المرشحين، من يستطيع أن يكون ممثلًا حقيقيًا عنه، ومعبرًا عن آرائه وطموحاته".


وأوضحت المرشحة لعضوية المجلس، أن مهنة الصحافة هي قاطرة المجتمع، ومن المفترض أن يكون الصحفي نموذجًا للوعي، وأن يكون اختياره مبنيًا على الوعي والتغيير المطلوب؛ نظرًا أن ذلك يعطي زخمًا جديدًا للأفكار، والتأكيد على أن هدفنا الأساسي هو حماية الصحفيين وكرامتهم وأيضًا أسرهم.

 

وتابعت: "الكل كان حريصًا على التواجد خلال الانعقاد الأول للجمعية العمومية بالكمامات والكحول، واللجنة المنظمة للانتخابات، وعدت بتوفير الكمامات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من تطهير وتعقيم وكحول وكمامات مجانًا للزملاء، مع فتح شارع عبدالخالق ثروت لتخفيف العبء عن مبنى النقابة".

وكانت قد تقدمت الكاتبة الصحفية هبة باشا مديرة تحرير مجلة نصف الدنيا، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس.

                                                       
وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.

 

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