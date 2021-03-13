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تركي آل الشيخ: مبادرتي لتقديم أفلام سينمائية راقية رحب بها العدل جروب والسبكي وأوسكار

السبت 13/مارس/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
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قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، إن مبادرته  لتقديم محتوى فن نظيف وراق وعلى أعلى مستوى يراعي العادات والتقاليد وما يخدم الشباب السعودي والعربي رحب بها العدل جروب والسبكي وأوسكار.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" إن الإمارات والكويت كذلك رحبتا بدعوته حيث لن يكون الأمر إنتاجًا سعوديًا فقط ولكنه عربيا.

وأوضح أنه يقوم بتنسيق عال مع وزيري الثقافة والإعلام السعوديين والكيانات الإعلامية السعودية والمنتجين السعوديين والعرب من أجل تقديم محتوى فن نظيف وراق وعلى أعلى مستوى يراعي العادات والتقاليد وما يخدم الشباب السعودي والعربي.

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