نادية الجندي تكشف أقرب الأعمال الفنية لقلبها خلال مشوارها الفني

كشفت النجمة نادية الجندي عن أقرب الأعمال الفنية التى قدمتها إلى قلبها خلال مشوارها الفني، حيث قالت"أما عن أحب الأعمال لقلبى، فكل أفلامى اخترتها عن اقتناع، ولكن يمكن أن أقول أن فيلم الضائعة قريب لى لأنه كان حالة خاصة".





وتابعت نادية الجندي خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة الذى يذاع على Dmc، "ويعالج مشكلة المرأة التى تغربت وعندما عادت اصطدمت فى الواقع وأدمنت، فكان هذا ظلما اجتماعيا وهو قصة من الواقع، ومن الأفلام السياسية "مهمة فى تل أبيب"؛ لأنه حرّك الحس الوطنى لدينا.





جدير بالذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف، والمسلسل مأخوذ عن فورمات امريكية لمسلسل golden girls وتم الاعلان مؤخرا عن احتمالية عمل جزءا ثاني منه.