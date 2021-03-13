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أرتيتا يحذر من قوة توتنهام الهجومية

السبت 13/مارس/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
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قال مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، إن فريقه سيواجه تحدياً كبيراً أمام قوة توتنهام الهجومية في قمة شمال لندن يوم الأحد، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل خط هجوم توتنهام الناري الذي يتألف من هاري كين وسون هيونغ-مين وغاريث بيل 34 هدفاً من 46 أحرزها توتنهام في الدوري هذا الموسم، ليحتل فريق المدرب جوزيه مورينيو المركز السابع برصيد 45 نقطة بعد 27 مباراة متقدماً بـ7 نقاط على آرسنال العاشر.

وكال أرتيتا المديح لفريق المدرب مورينيو قائلاً إن توتنهام فريق منظم جداً ويشكل خطورة في الهجمات المرتدة.

وقال أرتيتا: "ستكون مواجهة صعبة للغاية بسبب قوة ودقة وانسجام لاعبي توتنهام وهو ما يجعله واحداً من أفضل الفرق في أوروبا، لا يحتاجون إلى الكثير، لديهم القدرة على صناعة فرصهم الخاصة، إنه فريق مترابط في كل الخطوط لكننا نستعد جيداً للمباراة في محاولة لإيقاف خطورتهم".

ولم يحافظ آرسنال على نظافة شباكه في آخر 9 مباريات خاضها في كل المسابقات وقال أرتيتا إن الفريق يحتاج إلى التحسن دفاعياً.

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