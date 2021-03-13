تعرف على الحوافز المقدمة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية (فيديو)

كشف العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن تفاصيل برنامج الحوافز لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى،اليوم الجمعة أنه تم توفير بدل ووسائل انتقال للموظفين، مشيرا إلى أن رغبة الموظف ستحسم اختياره بين الحصول على شقة أوبدل انتقال "مبلغ شهري للانتقال" أو سكن.





ولفت المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة إلى أنه تم مراعاة العديد من الاعتبارات فى الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة منها الفئة العمرية.



