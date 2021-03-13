شباب ثقافة الفيوم يبهر حضور العرض المسرحي "عيد ميلاد" (صور)





افتتح مساء أمس الجمعة أولى ليالي العرض المسرحي "عيد ميلاد"، على مسرح قصر ثقافة الفيوم، والذي من المقرر أن يستمر لمدة خمسة أيام.





وتقام "عيد ميلاد" تحت رعاية الإدارة العامة للطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي شهد إقبال كثيف في أولى ليالي عرضه، ويضمن مجموعة من شباب قصر الثقافة الفيوم، والذين حازوا على إعجاب الجمهور.



