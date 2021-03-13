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شباب ثقافة الفيوم يبهر حضور العرض المسرحي "عيد ميلاد" (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
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افتتح مساء أمس الجمعة أولى ليالي العرض المسرحي "عيد ميلاد"، على مسرح قصر ثقافة الفيوم، والذي من المقرر أن يستمر لمدة خمسة أيام. 

وتقام "عيد ميلاد" تحت رعاية الإدارة العامة للطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي شهد إقبال كثيف في أولى ليالي عرضه، ويضمن مجموعة من شباب قصر الثقافة الفيوم، والذين حازوا على إعجاب الجمهور.

"عيد ميلاد" تمثيل فرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة الفيوم، أشعار أيمن النمر، ديكور وملابس ملاك رفعت،  موسيقى وألحان إيهاب حمدي، استعراضات حسام كامل .. مخرج منفذ أحمد صلاح حامد، تصميم البوستر تصميم  أحمد مجدي، تأليف عفت بركات، إخراج عمرو حسان.
شباب ثقافة الفيوم يبهر حضور العرض المسرحي "عيد ميلاد" (صور)
شباب ثقافة الفيوم يبهر حضور العرض المسرحي "عيد ميلاد" (صور)
شباب ثقافة الفيوم يبهر حضور العرض المسرحي "عيد ميلاد" (صور)
شباب ثقافة الفيوم يبهر حضور العرض المسرحي "عيد ميلاد" (صور)

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عيد ميلاد عرض مسرحي ثقافة

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