أستاذ فقه: استخدام تطبيق "ماي هريتج" لتحريك صور الموتى محرّم ومجرّم (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن استخدام تطبيق "ماي هريتج" لتحريك صور الموتى، "حرام" شرعًا، موضحا أن "النبي قال عن الموتى: "إنهم أفضوا إلى ما أفضوا" لذلك الإسلام حرّم وجرّم مجرد تناول سيرهم الشخصية، لكون هذه أشياء تخصهم".





وأضاف "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية مساء الجمعة، أن اقتحام عالم الموتى دون إذن منهم، يمثل انتهاكًا لخصوصياتهم بلا شك، لكونهم في عالم الغيب، مستدلًا بقول الله تعالى: "ولا تخفُ ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا".



