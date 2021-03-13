مفاجأة.. الزمالك يخطف مدوية من داخل الأهلي

يسعي نادي الزمالك لحسم عدد من الصفقات الجديدة القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلي والمعار لفريق طلائع الجيش.





وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الزمالك يبحث عن ثغرة في عقد عمرو جمال من أجل ضمه الموسم المقبل.





وأشار إلى أن الزمالك يسعى لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل ويعتبر على رأس أولوياته.





ويذكر أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة فريق الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



