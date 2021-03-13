9 في 4 محافظات.. إنفوجراف يرصد افتتاح المساجد خلال يوم واحد

ينشر موقع "الفجر"، إنفوجرافًا يوضح عدد المساجد التي افتتحتها وزارة الأوقاف يوم الجمعة، في عددِ من المحافظات.





وجاءت قائمة المساجد كالتالي:

3 مساجد في مديرية أوقاف الجيزة، ضمن خطة الإحلال والتجديد.





مسجد "الوالدين - أبوشعيشع"، في محافظة دمياط.





3 مساجد في مديرية أوقاف الغربية عدد (3) مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، هي: مسجد: النور (الغربي) بميت السراج التابع لإدارة شرق المحلة الكبرى، مسجد: العزب بمحلة أبو علي مركز المحلة الكبرى والمسجد الكبير بالأبشيط- مركز المحلة الكبرى.





مسجدين في محافظة القليوبية.



