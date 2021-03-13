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9 في 4 محافظات.. إنفوجراف يرصد افتتاح المساجد خلال يوم واحد
السبت 13/مارس/2021 - 07:22 ص
محمود الجلاد
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ينشر موقع "الفجر"، إنفوجرافًا يوضح عدد المساجد التي افتتحتها وزارة الأوقاف يوم الجمعة، في عددِ من المحافظات.
وجاءت قائمة المساجد كالتالي:
3 مساجد في مديرية أوقاف الجيزة، ضمن خطة الإحلال والتجديد.
مسجد "الوالدين - أبوشعيشع"، في محافظة دمياط.
3 مساجد في مديرية أوقاف الغربية عدد (3) مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، هي: مسجد: النور (الغربي) بميت السراج التابع لإدارة شرق المحلة الكبرى، مسجد: العزب بمحلة أبو علي مركز المحلة الكبرى والمسجد الكبير بالأبشيط- مركز المحلة الكبرى.
مسجدين في محافظة القليوبية.
هذا، وتم مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.
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