Advertisements

اليوم .. مواجهات قوية للصيد والقومي وجولدي بالقسم الثالث

السبت 13/مارس/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements


تقام اليوم، السبت، مباريات الأسبوع التاسع عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

حيث يستضيف الإتصالات صاحب الصدارة برصيد 48 نقطة فريق الصيد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

بينما يخرج بشتيل الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة لملاقاة جينيس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

ويستضيف أبو النمرس الخامس برصيد 28 نقطة فريق أوسيم الذي يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

ويلعب فريق جولدي السادس برصيد 26 نقطة مع فريق المعادي صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة .

ويحل فريق الصف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة ضيفا فريق حلوان العام صاحب المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

ويلاقي فريق أكتوبر متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة نظيرة فريق مستقبل وطن السابع برصيد 24 نقطة.

ويخرج القومي صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة لملاقاة كاسكادا صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

ويواجه فريق البدرشين صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة نظيرة العياط العاشر برصيد 22 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الاتصالات 48 نقطة
2- القومي 36 نقطة
3- المعادي 33 نقطة
4- كاسكادا 32 نقطة
5- أبو النمرس 28 نقطة
6- جولدي 26 نقطة
7- مستقبل وطن 24 نقطة
8- البدرشين 23 نقطة
9- حلوان العام 22 نقطة
10- العياط 22 نقطة
11- جينيس 17 نقطة
12- أوسيم 17 نقطة
13- بشتيل 16 نقطة
14- الصيد 14 نقطة
15- الصف 12 نقطة
16- أكتوبر 11 نقطة

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ أقل من ساعتين

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 5 ساعات

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب لـ القيادة المصرية: "أنا عايز حقي" من تركيا (فيديو)

منذ ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطف مدوية من داخل الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خاص.. موعد حسم صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

10:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين