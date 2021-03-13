اليوم .. مواجهات قوية للصيد والقومي وجولدي بالقسم الثالث





تقام اليوم، السبت، مباريات الأسبوع التاسع عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.



حيث يستضيف الإتصالات صاحب الصدارة برصيد 48 نقطة فريق الصيد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.



بينما يخرج بشتيل الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة لملاقاة جينيس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.



ويستضيف أبو النمرس الخامس برصيد 28 نقطة فريق أوسيم الذي يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.



ويلعب فريق جولدي السادس برصيد 26 نقطة مع فريق المعادي صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة .



ويحل فريق الصف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة ضيفا فريق حلوان العام صاحب المركز التاسع برصيد 22 نقطة.



ويلاقي فريق أكتوبر متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة نظيرة فريق مستقبل وطن السابع برصيد 24 نقطة.



ويخرج القومي صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة لملاقاة كاسكادا صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة.



ويواجه فريق البدرشين صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة نظيرة العياط العاشر برصيد 22 نقطة.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الاتصالات 48 نقطة

2- القومي 36 نقطة

3- المعادي 33 نقطة

4- كاسكادا 32 نقطة

5- أبو النمرس 28 نقطة

6- جولدي 26 نقطة

7- مستقبل وطن 24 نقطة

8- البدرشين 23 نقطة

9- حلوان العام 22 نقطة

10- العياط 22 نقطة

11- جينيس 17 نقطة

12- أوسيم 17 نقطة

13- بشتيل 16 نقطة

14- الصيد 14 نقطة

15- الصف 12 نقطة

16- أكتوبر 11 نقطة