نادية الجندي: البقاء للأصلح في عالم الفن





كشفت النجمة نادية الجندي، عن الحكمة التى خرجت بها خلال مشوارها الفني الطويل، حيث قالت إن الحكمة "هى البقاء للأصلح".وتابعت نادية الجندي خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة الذى يذاع على Dmc، "فالبقاء للأقوى يكون لفترة معينة، أما الأصلح هو الدائم، والذى سيقرأ سيرتى سيخرج بحكمة أن لكل مجتهد نصيب".جدير بالذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف، والمسلسل مأخوذ عن فورمات امريكية لمسلسل golden girls وتم الاعلان مؤخرا عن احتمالية عمل جزءا ثاني منه.