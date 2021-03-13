Advertisements

عمرو أديب لـ القيادة المصرية: "أنا عايز حقي" من تركيا (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 01:02 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس التركي أردوغن بشأن علاقة بلاده مع مصر، منوها بأن هناك أخبارًا تشير إلى استعداد تركيا لإرسال وفد لعقد اجتماع رفيع المستوى بالقاهرة نقلا عن قناة العربية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك من يصف تصريحات الإدارة التركية عن مصر بمثابة انقلاب سياسي، منوها بأن الإدارة المصرية تعاملت مع التصريحات التركية بشكل راق وفيه الكثير من الشموخ.

وأضاف أن مصر لم تبدأ العداء مع تركيا، معلقا: "تركيا اللي بدأت"، متسائلا: "ماذا استفادت تركيا من دعمها للإخوان؟، متابعا: "تركيا غلطت فينا كتير، وأنا كمواطن مصري بقول لقيادتنا أنا عايز حقي من تركيا".

وتابع: "عشنا سنين أردوغان مش وراه حاجة غير أنه ينكد على المصريين.. لو حد قرب لشعرة من مصر، البلد بتتحول لوحش كاسر"، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يجبر مصر على علاقات منقوصة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة.. الزمالك يخطف مدوية من داخل الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. موعد حسم صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب لـ القيادة المصرية: "أنا عايز حقي" من تركيا (فيديو)

منذ ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو أديب ساخرا من أردوغان: "عايز يظهر أدامنا أنه جن"

عمرو أديب يكشف علاقة تركيا بدعوات التظاهر بالأمس (فيديو)

بعد تأييدها لأردوغان.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى حماس: "خليهم فاكرين اللي بيقولوه"

"أديب": "الأتراك جارين ناعم مع مصر.. وفاضل يقولوا ماتجيب بوسة"

عمرو أديب: "أنا عاوز أمارة واحدة عملها أردوغان للقدس"

أردوغان والإخوان.. علاقة خيانة وبيع أوطان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

10:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين