عمرو أديب لـ القيادة المصرية: "أنا عايز حقي" من تركيا (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس التركي أردوغن بشأن علاقة بلاده مع مصر، منوها بأن هناك أخبارًا تشير إلى استعداد تركيا لإرسال وفد لعقد اجتماع رفيع المستوى بالقاهرة نقلا عن قناة العربية.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك من يصف تصريحات الإدارة التركية عن مصر بمثابة انقلاب سياسي، منوها بأن الإدارة المصرية تعاملت مع التصريحات التركية بشكل راق وفيه الكثير من الشموخ.





وأضاف أن مصر لم تبدأ العداء مع تركيا، معلقا: "تركيا اللي بدأت"، متسائلا: "ماذا استفادت تركيا من دعمها للإخوان؟، متابعا: "تركيا غلطت فينا كتير، وأنا كمواطن مصري بقول لقيادتنا أنا عايز حقي من تركيا".



