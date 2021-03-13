Advertisements

عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

السبت 13/مارس/2021 - 05:15 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر بلد "فيها حاجة لله، وربنا بيحبها"، مضيفا: "لو حلفتلك على تغيير نبرة تركيا تجاه مصر من سنة كنت هتصدق".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإخوان يعيشون "ليلة سوداء" بعد تصريحات القيادة التركية عن مصر، مضيفا ساخرا: "عندهم إسهال.. ربك يمهل ولا يهمل".

وأضاف الإعلامي: "الإخوان قاعدين يضربوا اخماس في أسداس.. زمانهم رايحين جايين فالأوضة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر الفجر الإخوان

أخبار تهمك

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

سر الانتعاشة المالية في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حالة نجل الداعية محمد حسان بعد تعرضه لحادث تصادم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة نجل الداعية محمد حسان في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد

منذ حوالي 9 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ يوم

بالأسماء.. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: الإخواني بياخد 200 دولار عشان يبوظ زيارة السيسي في أمريكا

عمرو أديب لـ المواطنين: "الحكومة لما بتحب تزود بتقول"

أول تعليق لـ عمرو أديب على تأجيل أثيوبيا العمل في سد النهضة

تحرك برلماني جديد حول تزايد الأمية في مصر

عاجل| عمرو أديب يعرض تسريب للإخواني هاني صبري.. ويلقنه درسا على الهواء (فيديو)

"بعد تسريبات الإخوان".. عمرو أديب لـ"أمير قطر": غير الشلة إللي معاكم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

05:15 ص

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

06:01 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين