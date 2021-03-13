عمرو أديب بعد تصريحات أردوغان: "الإخوان جالهم إسهال"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر بلد "فيها حاجة لله، وربنا بيحبها"، مضيفا: "لو حلفتلك على تغيير نبرة تركيا تجاه مصر من سنة كنت هتصدق".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإخوان يعيشون "ليلة سوداء" بعد تصريحات القيادة التركية عن مصر، مضيفا ساخرا: "عندهم إسهال.. ربك يمهل ولا يهمل".



